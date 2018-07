Tödlicher Motorradunfall am Ritten

Ein am Ritten wohnhafter Mann war gegen 15.45 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Bozen unterwegs, als er in einer scharfen Kurve plötzlich stürzte und auf die entgegengesetzte Fahrbahn geriet.

Dort kam genau in diesem Moment ein Fahrzeug entgegen, mit dem der Motorradlenker zusammenprallte.

Der 43-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, der Notarzt des Rettungshubschraubers Pelikan 1 und das Team des Weißen Kreuzes konnten nichts mehr für ihn tun.

Ebenfalls im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Unterinn sowie die Carabinieri und die Notfallseelsorge.

stol