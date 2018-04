Tödlicher Unfall bei Spondinig

Gegen 15.40 Uhr prallten zwei Fahrzeuge auf der Staatsstraße frontal zusammen.

Eine Person wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort ihren Verletzungen erlag. Zwei weitere Personen wurden leicht und mittelschwer verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus von Schlanders gebracht.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz sowie das Notarztteam von Schlanders, der Rettungshubschrauber Pelikan 1 und die Freiwillige Feuerwehr von Schluderns.

Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen, auch die Notfallseelsorge stand im Einsatz.

stol