Tödlicher Unfall in Terlan

In Terlan starb ein Mann bei Reparaturarbeiten am eigenen Auto.

Am Greifensteinerweg in Terlan ereignete sich am Sonntag Morgen ein tragischer Unfall. Ein 77-jähriger Mann aus Terlan war offenbar mit Reparaturarbeiten an seinem Pkw beschäftigt, als sich das Fahrzeug aus seiner erhöhten Position löste und den Mann unter sich begrub.

Die Einsatzkräfte mussten nach vergeblichen Reanimationsversuchen den Tod des 77-Jährigen feststellen.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Mann zwar rasch befreien, die anschließenden Reanimationsversuche blieben aber leider erfolglos, so dass der eintreffende Notarzt schließlich den Tod des Mannes feststellen musste.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Terlan und Siebeneich, die Berufsfeuerwehr Bozen sowie Rettungseinsatzkräfte und Notarzt. Die örtlichen Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.

stol