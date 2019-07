Töll: Lkw verliert Äpfel - Verkehrschaos

Der Lkw, der vom Vinschgau in Richtung Meran unterwegs war, streifte gegen 16.30 Uhr bei der Töll eine Hausmauer und verlor dabei mehrere Ladungen Äpfel. Es kam zu Staus in beide Richtungen. Noch am frühen Abend staute es bis zur MeBo Ausfahrt bei Algund bzw. bis nach Naturns zurück.

Die Freiwillige Feuerwehr Töll kümmert sich um die Aufräumarbeiten, die Carabinieri regeln den Verkehr. Auch Techniker des Hygieneamtes stehen im Einsatz. Der Einsatz läuft noch.

