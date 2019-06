Trauer in Vöran: 35-Jähriger nach Traktorunfall gestorben

Georg Reiterer war am Donnerstag auf den Wiesen des Plattnerhofs in Vöran mit dem Ausbringen von Gülle beschäftigt, als er mit dem Traktor verunfallte, zu Boden stürzte und sich ein Schädelhirntrauma zuzog. Er kam mit dem Gesicht nach unten in der auslaufenden Gülle zu liegen, die er einatmete.

Als er gefunden wurde, hatte seine Atmung bereits ausgesetzt. 40 Minuten lang kämpften die First Responder, die Feuerwehrmänner von Vöran und Hafling und der Notarzt des Aiut Alpin mit seinem Team mit Wiederbelebungsmaßnahmen um das Leben des 35-jährigen Mannes. Die Reanimation gelang schließlich und Georg Reiterer wurde ins Bozner Krankenhaus geflogen.

Dort ist er am Montag gestorben.

D/ehr