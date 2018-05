Trickbetrüger in Bozen unterwegs

„Oft schon haben Gauner versucht, mich im Geschäft um Geld zu betrügen. Meist ist man aufmerksam und lässt sich nicht linken. Aber in dem Fall hatte ich keine Chance“, blickt Lokalinhaber Danny Stolz im Gespräch mit der „Zett“ zurück.

Er ist vor einer Woche auf den so genannten 50-Euro-Trick hereingefallen. Dabei verwickelt der Trickbetrüger den Kassierer in ein Gespräch und tut so, als ob er mit 50 Euro bezahlt hat.

Z/am