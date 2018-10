Überflutungen im Hochpustertal

In ganz Südtirol toben heftige Unwetter. Im Hochpustertal ist es Montagnacht zu Überflutungen gekommen.

Teile des Radweges in Sexten wurden überflutet, zahlreiche Keller und tiefer gelegene Stockwerke wurden überschwemmt.

In Innichen kam es gegen 22 Uhr zu erheblichen Überschwemmungen. „Mitteilung für die Bevölkerung der Gemeinde Innichen. In der Gemeinde Innichen ist es soeben zu Überflutungen gekommen. Gehen Sie in die höheren Stockwerke, bringen Sie Wertsachen, Lebensmittel, Elektrogeräte, Bekleidung und Wäsche in höher gelegene Stockwerke. Schließen Sie die Fenster und Türen. Beachten Sie die Anweisungen der Einsatzkräfte“, so der Zivilschutz.

