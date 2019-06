Ulten: Einheimischer stirbt nach Bergunfall

Am Samstagnachmittag kam es in Ulten zu einen schweren Bergunfall (STOL hat berichtet). Dabei stürzte der 65-jährige Bergretter F.T. aus Ulten in der Nähe der Kuppelwieser Alm bei einer Übung mehrere Meter ab. Er erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Der Verletze wurde mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 1 in das Bozner Krankenhaus geflogen. Dort erlag der Mann seinen Verletzungen.

stol