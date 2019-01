Unglück am Rittner Horn: Staatsanwaltschaft ermittelt

Nach dem tragischen Unglück am Freitag am Rittner Horn, bei dem ein 8-jähriges Mädchen ums Leben kam, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. - Foto: shutterstock

Am Freitag ist eine Mutter mit ihrer 8-jährigen Tochter beim Rodeln am Rittner Horn verunglückt: Renata Dyakowska war mit ihrer Tochter fälschlicherweise an der Bergstation ausgestiegen, um von dort aus über die Skipiste abzufahren (stol berichtete). Die 8-jährige Emily Formisano, starb noch am Unfallort; die Mutter, Renata Dyakowska, musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus von Bozen eingeliefert werden.

Die Staatsanwaltschaft will nun herausfinden, ob die Beschilderung sowie die Pistenbegrenzung ausreichend gewesen sind. Laut Nachrichtenagentur ANSA wird sowohl gegen einen Verantwortlichen der Pistenbetreiber-Gesellschaft, als auch gegen die Mutter ermittelt.

stol