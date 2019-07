Unter Verdacht, Prostitution begünstigt zu haben

Galeotti war im Jahr 2010 am Bozner Landesgericht der Misshandlung von Tieren für schuldig befunden und zu 2 Jahren bedingter Haft verurteilt worden.

Auf der „dog ranch“ in Afing habe er vor Jahren laut Anklage von Staatsanwalt Guido Rispoli 23 ihm anvertraute Hunde ohne Fressen und Trinken in ihrem Kot liegen gelassen. 2 Hunde waren verendet. Auch sei in der „dog ranch“ ein Pornofilm gedreht worden. Das Urteil wurde 2012 rechtskräftig.

Da die Strafe zur Bewährung ausgesetzt war, blieb Galeotti auf freiem Fuß. In der Folge geriet er aber mehrfach ins Visier der Justiz – in den meisten Fällen wegen Betrugverdachts rund um den Verkauf von Hundewelpen.

Nun landete er wieder hinter Gitter. Im Raum steht der Vorwurf der Begünstigung der Prostitution.

D/rc