VSS sucht den Südtiroler SprintChampion: Am Samstag in Brixen

Am Samstag sucht der VSS in Brixen den Südtiroler SprintChampion. - Foto: VSS

Mobile Laufbahn im Zentrum von Brixen

Auf einer 30 Meter langen Sprintbahn dürfen die Kinder und Jugendlichen so schnell laufen, wie sie können. Das Besondere dabei: Diese Sprints finden nicht in einem Sportstadion statt, sondern mitten im Stadt- oder Dorfzentrum. Ermöglicht wird das durch eine mobile Laufbahn. Dank einer professionellen Zeitnehmung kann garantiert werden, dass die korrekte Zeit gemessen wird. Jeder Teilnehmer hat so viele Versuche, wie er möchte, wobei der schnellste Versuch in die Wertung kommt. Die Kinder werden dabei geschlechtsspezifisch in 4 Wertungsklassen eingeteilt, mitmachen kann jeder.

Im Vorjahr konnte der Nordtiroler Partnerverband des Verbandes der Sportvereine Südtirols (VSS) - nach dessen Vorbild das Event entstanden ist - so 1500 Kinder und Jugendliche erreichen. Neben der Talentesichtung geht es vor allem darum, den Kindern Spaß und Freude an der Bewegung und am Sport näherzubringen.



Erstmals auch in Südtirol



Gelaufen und gesprintet wurde nämlich auf Plätzen und Straßen in den Ortszentren der Dörfer Südtirols. Nach den vier erfolgreichen Läufen des Südtiroler SprintChampions geht es nun in die Endphase. Am Samstag, 7. September, wird in Brixen zwischen 10.30 und 17.30 Uhr auf dem Domplatz der vorletzte Lauf des Südtiroler SprintChampions veranstaltet.

Das Finale findet am Sonntag, 22. September von 10 bis 13 Uhr im Rahmen des VSS-Sportfestes in der Sportzone in Latsch statt, anschließend wird um 14 Uhr die VSS-SprintChampion Landesmeisterschaft ausgetragen.

Neben den Kindern dürfen auch Jugendliche und Erwachsene zeigen was in ihnen steckt. Die Teilnahme ist kostenlos.

stol