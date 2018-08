Vergangene Nacht: Blitze-Rekord in Südtirol

Auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gingen über Südtirol teils heftige Gewitter nieder. Dieter Peterlin zieht Bilanz: 1100 Blitzeinschläge und den Spitzenreiter bei den Niederschlägen Antholz mit 27 Liter pro Quadratmeter. Und so ähnlich wird es weiter gehen: Auch in der bevorstehenden Nacht auf Samstag werden wieder Gewitter und Schauer erwartet.

Für die Natur sind die häufigen Niederschläge optimal. Peterlin weist darauf hin, dass im Obervinschgau und im Eisacktal, zum Beispiel, seit Mai nur halb so viel Regen gefallen ist wie üblich, im Rest des Landes 20 bis 30 Prozent weniger. Die momentanen Schauer holen dies etwas ein.

Die Gletscher leiden

Für die Gletscher, die in diesem Sommer wieder besonders gelitten haben, ist ein Aufatmen in Sicht. Wie bereits in den Jahren 2012 und 2017 gab es einen großen Eisverlust. Mit der Kaltfront, die am Wochenende erwartet wird, kommt jedoch auch eine schützende Schneeschicht – denn die Schneefallgrenze sinkt auf 2500 Meter.

