Vergewaltigung in Bozen: Opfer gibt Details über Täter bekannt

Das Mädchen habe in ihrer Aussage weitere wichtige Details zu den beiden Tätern und eine genaue Schilderung des Tathergangs mitteilen können, so Staatsanwalt Giancarlo Bramante am Freitag. Das Mädchen befinde sich weiter in Behandlung im Krankenhaus von Bozen.

Außerdem sagte Bramante, dass man nun auf die Ergebnisse der Spurensicherung am Fahrrad warte, die die kriminaltechnische Abteilung der Polizei in Padua durchführt. Diese werden für kommende Woche erwartet. Die Gerichtspolizei wird dann über die Fingerabdrücke oder Teilabdrücke der Täter verfügen. Daraufhin werde ein Abgleich mit jenen Fingerabdrücken, die sich bereits in der Datenbank befinden, erfolgen. Über diesen Abgleich erhoffe man sich die Identifizierung der Täter, so Bramante.

(STOL hat über den schrecklichen Fall berichtet)

stol/vs