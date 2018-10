Verkehrschaos in Bozen Süd

Die Verkehrsmeldezentrale meldet Lkw-Stau auf der Brennerautobahn in Richtung Norden zwischen Neumarkt und Brixen. Grund dafür ist der gestrige Feiertag in Deutschland, weshalb ein Lkw-Fahrverbot herrschte.

Auch bei der Autobahneinfahrt Bozen Süd und in der gesamten Zone Bozen Süd steht der Verkehr still, zumindest auf der Hauptverkehrsader Galilei-Straße in Richtung Stadtmitte und in Richtung Norden.

Foto: Verkehrsmeldezentrale

Geduld ist also gefragt.

stol