Verkehrssituation in Meran besorgniserregend

In den letzten 5 Jahren ist das Verkehrsaufkommen in Meran um 33 Prozent gestiegen - Foto: shutterstock

Bei einer Bürgerversammlung am 15. Mai sollen die Ergebnisse und die ersten Arbeitshypothesen für den neuen städtischen Verkehrsplan vorgestellt werden.

Die Verkehrserhebungen wurden zwischen 9. und 12. April durchgeführt. Insgesamt wurden 14 Straßenabschnitte und 27 Kreuzungen des städtischen Straßennetzes analysiert. Ein Schwerpunkt waren die Stadtzufahrten, unter anderem auch die MeBo-Auffahrten. An einem durchschnittlichen Werktag fahren zwischen 6 und 20 Uhr etwa 81.000 Autos und 5.000 Schwerfahrzeuge (inklusive Busse) nach Meran oder von dort weg.

Nur bei 15 Prozent bis 20 Prozent davon handelt es sich um reinen Durchzugsverkehr, der Rest hat Meran als Start- oder Zielort. "Meran ist eine attraktive und lebendige Stadt, die folglich auch Verkehr generiert und anzieht", sagte Ciurnelli. Vergleicht man die Zahlen mit den letzten verfügbaren Daten von 2008 und 2013 zeigt sich eine deutliche Steigerung: Im Vergleich zu 2008 hat der Verkehr um 11 Prozent zugenommen, im Vergleich zu 2013 gar um 33 Prozent.

Verkehrsaufkommen auch tagsüber hoch

„2013 wurde an den Meraner Stadteinfahrten wesentlich weniger Verkehr registriert als in den Jahren zuvor. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Nicht unwesentlich war sicher die Wirtschaftskrise, mit der die touristischen Verkehrsflüsse deutlich zurückgegangen sind. Insgesamt zeigt sich wie in fast allen Städten ein Trend nach oben mit einer jährlichen Zunahme des Verkehrs von etwa einem Prozent“, erklärte Ciurnelli.

Die Stoßzeiten des Verkehrs im Stadtinneren finden sich zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr am Morgen und zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr am Nachmittag. Doch auch tagsüber bleibt das Verkehrsaufkommen insbesondere im Stadtzentrum hoch und reduziert sich lediglich um 15 bis 20 Prozent im Vergleich zu den Spitzenzeiten.

Die meistbefahrenen Kreuzungen im Stadtbereich sind der Mazziniplatz (zu Spitzenzeiten 1.700 bis 1.800 Fahrzeuge pro Stunde) und der Kreisverkehr zwischen Piave- und Petrarcastraße (Spitzen von 1.630 bis 1.775 Fahrzeuge pro Stunde).

Die Straßenabschnitte mit der größten Verkehrsbelastung finden sich in Sinich, wo zu Stoßzeiten zwischen 2.200 und 2.400 Fahrzeuge pro Stunde die MeBo-Auffahrt und etwa 1950 Fahrzeuge pro Stunde die Reichstraße befahren.

ansa