Vinschger Bahn: Unterbrechung zwischen Latsch und Naturns

Auf den beiden Teilstrecken verkehrt die Vinschger Bahn regulär, es entfallen jedoch gänzlich die Regional-Expresszüge. Der Ersatzdienst mit Bussen ist folgendermaßen organisiert:

Die Ersatzbusse mit Abfahrt am Bahnhof Latsch fahren bis zum Bahnhof Meran und bedienen längs der Strecke die üblichen Haltestellen des Schienenersatzverkehrs, ohne Halt in Marling. Die Busse mit Abfahrt am Bahnhof Naturns fahren bis zum Bahnhof Mals und bedienen die gewohnten Haltestellen des Schienenersatzverkehrs.

Einen Busersatzdienst auf der gesamten Strecke Meran - Mals gibt es für den letzten Abendzug Nr. 137 mit Abfahrt in Meran um 22.50 Uhr.

stol/lpa