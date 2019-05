Warum die „Kalte Sophie“ erst am Donnerstag war

Eigentlich wäre am Donnerstag die „Kalte Sophie“ der Eisheiligen gewesen. - Foto: D

Der Freitag verläuft ähnlich wieder der Donnerstag: Die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad Celsius in den südlichen Landesteilen. Doch am Samstag ist vorerst Schluss mit dem Vorgeschmack auf den Sommer. Am Samstag wird es unbeständiger, die Sonne zeigt sich selten und ab dem Nachmittag kann es regnen, mit einzelnen Gewittern.

Kehrtwende in Sicht

Am Sonntag scheint die Sonne dagegen wieder länger – nur mehr einzelne Regenschauer ziehen am Nachmittag durch. Auch der Wochenbeginn verläuft unbeständig.

Eigentlich wäre am Donnerstag die „Kalte Sophie“ der Eisheiligen gewesen, informiert Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Die Eisheilige, wie wir sie heute kennen, stammen noch aus der Zeit des julianischen Kalenders. Weil es im Jahre 1582 jedoch die Kalenderreform gab und der gregorianische Kalender gebräuchlich wurde, wären die Eisheilige dementsprechend erst 8 Tage später.

Die #Eisheiligen stammen aus der Zeit des julianischen Kalenders. Weil es im Jahre 1582 die gregorianischen Kalenderreform gab, wären sie eigentlich erst ca. 8 Tage später anzuwenden und damit heute die "kalte Sophie". — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 23. Mai 2019

