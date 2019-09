Wenn der Kinderwunsch spät auftritt

Wenn eine Frau jenseits der 40 oder gar mit über 45 schwanger wird, dann wird sie immer noch häufig schief angeschaut. Zahlen des Landesstatistikamtes belegen aber: Das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt der Kinder steigt immer mehr an. Es liegt längst über 30 Jahren. Der immer öfter spät auftretende Kinderwunsch hat einerseits mit einem tiefgreifenden Lebensstil-Wandel in unserer Gesellschaft zu tun, zum anderen aber auch mit neuen medizinischen Möglichkeiten und immer besserer Beratung sowie Vorsorge.

Die „Zett“ hat mit Experten darüber gesprochen, welche Risiken, aber auch welche Vorteile ein höheres Durchschnittsalter von werdenden Müttern aus medizinischer Sicht birgt. Zudem kommt in der neuen Ausgabe eine Frau aus Vahrn zu Wort, die mit 40 erstmals Mutter wurde und die sagt: „Ich denke nicht, dass ich meinem Kind weniger bieten kann, nur weil ich älter bin. Was das Energielevel anbelangt, habe ich im Gegenteil die Erfahrung gemacht, dass in mir ganz neue Reserven zum Vorschein kommen!“