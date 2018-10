Wetter: Lage bleibt angespannt

Es ist noch nicht überstanden. Eine weitere Unwetterwelle ist für den heutigen Montag vorhergesagt. Und es gilt weiter erhöhte Alarmbereitschaft.

Am Montag beginnt es wieder bald verbreitet zu regnen, am Nachmittag und Abend ist mit den stärksten Niederschlägen zu rechnen, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Montag. Auch einzelne Gewitter können eingelagert sein. Die Schneefallgrenze steigt auf 2500 bis 2900 Meter, am höchsten liegt sie in den Dolomiten. In der Nacht schneit es mit Eintreffen von kühlerer Luft stellenweise bis auf 1500 Meter.

Nach der kurzen Regenpause über Nacht beginnt es jetzt von Süden her wieder zu regnen. Auch heute sind wieder große Regenmengen zu erwarten, auch Gewitter können eingelagert werden. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 29. Oktober 2018

Die starken Regenfälle von Samstag und Sonntag haben bisher an die 150 Einsätze für Südtirols Feuerwehren verursacht. Neben Einsätzen wegen Überschwemmungen und kleineren Vermurungen sind auch einige Verkehrsadern betroffen worden. Die Autobahn konnte mittlerweile wieder geöffnet werden. Die Brennerstaatsstraße ist allerdings noch teils gesperrt, und zwar zwischen Gossensass und Pontigl, Sterzing und Brenner und südlich von Mauls.

Wie die Landesnotrufzentrale am Montag mitteilt, gingen in den letzten 24 Stunden doppelt so viel Notrufe als normal ein, als die Mure auf die Autobahn A22 abging, bat die Notrufzentrale bei der Leitstelle Innsbruck um Mithilfe bei der Bewältigung der Situation. Die Nordtiroler unterstützten die Südtiroler folglich mit 2 Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug und erreichtten von Norden aus die Unglücksstelle.

Das Landeslagezentrum, das bei der Berufsfeuerwehr in Bozen eingerichtet wurde, kontrolliert und überwacht fortlaufend die Lage.

Der zuständige Landesrat Arnold Schuler hat für Montagvormittag die Landesleitstelle einberufen, wo die wichtigsten Staats – und Landesämter vertreten sind, welche bei kritischen Situationen betroffen sein können.

stol/vs