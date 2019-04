Wetter wird wieder wechselhafter

Zumindest in einigen Landesteilen Südtirols werden am Dienstag Regenschirme zum Einsatz kommen. - Foto: shutterstock

Am Ostermontag gab es noch viel Sonne und Schleierwolken, allerdings auch diffuses Licht aufgrund des Saharastaubs. Am Dienstag ändert sich das Wetter - mit vielen Wolken und stellenweise Regen.

Heute Sonne und Schleierwolken, diffuses Licht aufgrund des Saharastaubs. Morgen überwiegend bewölkt und stellenweise Regen, vor allem Ultental und hinteres Passeiertal. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 22. April 2019

Die Sonne scheint in den nächsten Tagen nur mehr zeitweise und die Temperaturen gehen um ein paar Grad zurück. So warm wie am Karsamstag und Ostersonntag mit bis zu 26 Grad wird es also vorerst nicht mehr.