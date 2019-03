Wipptal: Wolf reißt Reh und geht in Fotofalle

Der Wolf ging in die Fotofalle. - Foto: D

Wipptaler Ortsobleute des Südtiroler Bauernbundes hatten am Mittwoch Alarm geschlagen, um die Mitglieder zu warnen. Sie hatten gehört, dass ein Wolf im Wipptal sein Unwesen getrieben hatte.

Auf Anfrage bestätigte Zeno Frei, Gemeindereferent in Freienfeld und dort für Landwirtschaft zuständig, dass am Samstag zwischen Niederried und Pfulters ein gerissenes Reh entdeckt worden sei.

Die Verantwortlichen für Jagd und Forst hatten daraufhin am Fundort des gerissenen Rehs eine Fotofalle installiert und den Kadaver liegen lassen. Und tatsächlich kehrte in der Nacht ein Wolf zurück und ging in die Fotofalle.

