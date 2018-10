Wolf reißt Ziegenherde am helllichten Tag

Passiert ist das Ganze nicht etwa irgendwo in Russland, sondern am Fuße des Plattkofels. Das Wolfsrudel, das in der Gegend der Alm auf Trentiner Seite sein Territorium hat, scheint die Scheu vor dem Menschen langsam, aber sicher zu verlieren.

Wie jetzt bekannt wurde, gab es bei der Plattkofel Alm vor knapp 2 Wochen erneut einen blutigen Zwischenfall: diesmal am helllichten Tag, nur wenige Meter von der Almhütte entfernt und sogar im Beisein der Hirtin.

D/em