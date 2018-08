Wolf schlägt wieder zu: Jetzt wird es auch für ihn todernst

„Ich habe 2 Wölfe gesehen. Vielleicht halten sich in dieser Gegend auch noch mehr auf,“ sagte Toni Pfeifer, Altbauer am Hof Bauer im Wald in Deutschnofen. Er hütet auf seiner „Bartigen Alm“ am Karerpass. In der Nacht auf Sonntag haben dort Wölfe ein 13 Monate altes Kalb gerissen.

Maßnahmenkatalog

Jetzt wird es ernst für den Wolf. In Umsetzung des Landesgesetzes vom Juli hat Landesrat Arnold Schuler nämlich einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, der den Umgang mit Problemwölfen bis hin zu deren Entnahme genau regelt. „Ziel ist es, schnell handeln zu können und Rechtsicherheit für den Unterzeichner der Dekrete zu schaffen“, sagt Schuler.

Wann darf entnommen werden?

Ein Wolf darf beispielsweise entnommen werden, wenn der Wolf eine Person und ihren Hund auf einer Distanz von unter 50 Metern verfolgt. Alle weiteren Regeln und Maßnahmen lesen Sie in der „Dolomiten“.

D/stol