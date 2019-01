Wolkenwirbel bringt Schnee

Sonne, Sonne, Sonne: Nachdem der Föhn am Donnerstag schon etwas Schnee am Alpenhauptkamm gebracht hatte und der Süden einen trockenen Föhnwind abbekam, herrscht am Freitag Kaiserwetter. Im Tweet von Landesmeteorologe Dieter Peterlin sieht man den Wolkenwirbel, der den Föhnwind brachte.

Auf den aktuellen Satellitenbild ist ein mächtiger Wolkenwirbel zu sehen. Das ist ein Mittelmeertief welches in Mittel- und Süditalien weiteren Schnee bringt. Bei uns dagegen föhniger, trockener Nordwind. pic.twitter.com/vBCdqXrvqE — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 24. Januar 2019

Zu beachten ist allerdings, dass die Lawinengefahr am Alpenhauptkamm und im Osten des Landes angestiegen ist, auf Stufe 3 – erheblich. Im Süden und Westen Südtirols dagegen bleibt die Lawinenwarnstufe weiterhin auf Stufe 1 – gering, beziehungsweise 2 – mäßig.

Grafik: Lawinenreport der Provinz

Am Samstag hingegen wird Frau Holle zur Arbeit zurückkehren: Am Alpenhauptkamm schneit es wieder, im Süden bleibt es trocken und zeitweise sonnig. Besser wird es am Wochenende mit einer Mischung aus Sonne und Wolken im ganzen Land. Die Temperaturen bleiben mild und reichen am Wochenende von minus 2 Grad Celsius bis plus 6 Grad Celsius.

Pünktlich zum neuen Wochenstart wird das Wetter wieder freundlicher werden.

stol/ape