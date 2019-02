Zigarette wird Drogenkurier zum Verhängnis

Diese Zigarette hätte er sich lieber sparen sollen: Die Finanzwache von Trient konnte dank der feinen Spürnase von Drogenhund Apiol einen Drogenkurier aus Nigeria stoppen.

Der Mann war am Sonntag mit dem Zug E81 von München in Richtung Bologna gereist. In Trient nutzte der 25-jährige Nigerianer den kurzen Stopp für eine schnelle Zigarette am Bahnsteig - eine Entscheidung, die ihm zum Verhängnis werden sollte.

In der Zugtoilette gestellt

Genau zu diesem Zeitpunkt machten nämlich die Männer der Finanzpolizei mit Drogenhund Apiol ihre Runden am Bahnhof in Trient. Beim Vorbeigehen an dem jungen Ausländer schlug der Hund umgehend aus, was der Nigerianer bemerkte und schnell wieder in den Zug stieg.

Um der Sache nachzugehen, stiegen auch die Beamten ein und benachrichtigten gleichzeitig ihre Kollegen in Verona. Um die restlichen Passagiere nicht zu beunruhigen, erklärten die Beamten, es handle sich um eine Routinekontrolle und machten sich gleichzeitig auf die Suche nach dem Mann.

In Rovereto schließlich fanden sie ihn auf der Toilette in einem der mittleren Wagons und stiegen gemeinsam in Verona aus. Bei einer Kontrolle zeigte sich, dass der Mann zwar in Besitz einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung war, allerdings keine Drogen bei sich hatte.

Hund Apiol ließ sich jedoch nicht beirren und gab weiterhin klare Zeichen, dass der Mann Rauschgift mit sich führte. So wurde der Verdacht erhärtet, dass es sich um einen Drogenkurier handelte.

Drogenhund Apiol enttarnte den Drogenkurier. - Foto: Finanzwache Trient

66 Kapseln im Körper

Er wurde ins Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht, wo der Verdacht schließlich bestätigt wurde: Im Körper des Mannes befanden sich 66 Kapseln mit insgesamt einem Kilogramm Heroin.

Der 25-Jährige wurde verhaftet und ins Gefängnis von Verona gebracht.

Es handelt sich hierbei um den sechsten Drogenkurier, der von den Finanzbeamten seit Dezember 2018 verhaftet wurde, darunter 5 aus Nigeria, 2 Frauen und 3 Männer. Insgesamt waren auf der Strecke München-Italien auf diese Weise rund 10 Kilogramm Kokain und Heroin ins Land geschmuggelt worden.

stol/liz