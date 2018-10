mamazone: „Die informierte Brustkrebspatientin im Fokus“

Brustkrebs ist der häufigste Krebs von Frauen. In Europa und Italien nimmt die Zahl der Betroffenen ständig zu. Gleichzeitig jedoch ist es gelungen, die Sterblichkeit an Brustkrebs zu senken. Grundlage dafür ist eine qualitätsgesicherte Früherkennung und die Behandlung mit modernen Brustkrebsmedikamenten. mamazone Südtirol erneuert anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober die Forderung nach einem landesweiten Mammographie-Screening für Frauen bereits ab 40 Jahren in zertifizierten Brustzentren. Die Tatsache, dass immer mehr jüngere Frauen mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert werden, unterstreicht die Wichtigkeit dieser Forderung. mamazones Augenmerk liegt aber auch in einer leitliniengerechten Behandlung und Therapie sowie auf einer intensiven Nachsorge der Patientinnen.

Neuauflage der Patientinnenmappe

Deshalb wurde auch eine Neuauflage der „Patientinnenmappe“ auf den Weg gebracht, finanziert vom Lions Club Merano Meran Maiense und von Raiffeisen. Rund 400 Frauen werden in Südtirol jedes Jahr mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. In dieser schwierigen Situation ist die Information über die Erkrankung und die einzelnen Behandlungsschritte besonders wichtig. „mamazone – Frauen und Forschung gegen Brustkrebs“ hat deshalb nach dem Vorbild ausländischer Brustzentren einen Ordner erarbeitet, in welchem die Patientinnen alle Untersuchungsergebnisse und Therapieschritte sorgfältig abheften und ihre Erkrankung besser dokumentieren können. Dadurch soll ein schneller Überblick über den aktuellen Stand der Behandlung ermöglicht werden.

Die Verteilung der Patientinnenmappen erfolgt über die BreastCareNurses an den Krankenhäusern von Bozen, Meran, Brixen und Bruneck, welche die Mappen in persönlichen Gesprächen den Patientinnen weiter reichen können.

Brustkrebs-Akademie „Diplompatientin“ am 20. Oktober 2018

Weiterer Schwerpunkt im Brustkrebsmonat Oktober ist die jährliche von der Stiftung Südtiroler Sparkasse unterstützten Wissensoffensive „Diplompatientin“. Diese fördert die Patientinnen, von einer behandelten Patientin zur handelnden Patientin zu werden.

Der Vorstand vom mamazone bei der Auszeichnung.

Heuer steht die Veranstaltung unter dem Motto „Nebenwirkungsmanagement“. In sechs Fachvorträgen werden bei der Brustkrebs-Akademie „Diplompatientin“ am 20. Oktober 2018 in der Eurac in Bozen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und neue Behandlungsmöglichkeiten von Brustkrebs und dessen Nebenwirkungen in einer Patientinnen gerechten Sprache vorgetragen. Neu gestaltet wird der Nachmittag: Es gibt 3 Workshops zum Thema „Nebenwirkungen von Brustkrebs auf Körper und Psyche - Was kann man/frau dagegen tun?“.

Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos; eine Anmeldung ist allerdings erwünscht, und zwar innerhalb 15. Oktober unter der Rufnummer 335/6506353 bzw. [email protected]. Das detaillierte Programm kann über www.mamazone.it eingesehen und heruntergeladen werden.

stol