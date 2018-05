Pompeji: Skelettfund bringt tragisches Schicksal ans Licht

Ein 35-jähriger Mann wurde in der Nacht des Vulkanausbruchs in Pompeji von einem 300 Kilogramm schweren Stein am Kopf getroffen. - Foto: Ansa

300 Kilogramm soll der Steinbrocken wiegen, der den Mann in jener schicksalhaften Nacht am Kopf getroffen und so vermutlich enthauptet hat. Der Mann, so schildert die italienische Nachrichtenagentur Ansa, sah folglich seinem Tod in Form einer riesigen, heißen Asche- und Feuerwolke, gespickt mit Ästen, Gegenständen und Steinen, direkt ins Auge.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann aufgrund einer schlimmen Knochenentzündung ein lahmes Bein, das ihm große Schmerzen bereiten musste und ihn vermutlich von einer schnelleren Flucht abgehalten hatte.

Bei den Ausgrabungen kam das Skelett zu Tage. - Foto: Ansa

Der Fund sei laut Direktor Massimo Osanna auch deshalb so außergewöhnlich, weil an genau dieser Stelle bereits im 19. Jahrhundert und am Beginn des 20. Jahrhunderts gegraben worden war.

Das Skelett wurde in der Nähe der Balkongasse gefunden, die vor Kurzem ausgegraben wurde.

stol