90 Jahre Micky Maus

Nur wenige Monate später – am 18. November 1928 im New Yorker Colony Theatre uraufgeführt – brachte es die Comic-Maus im Zeichentrickfilm „Steamboat Willie“ zu Weltruhm – bis heute. Deshalb gilt dieses Datum auch als Geburtstag von Micky Maus. Inspiration und Vorbild für „Plane Crazy“ war der zur damaligen Zeit äußerst populäre und berühmte Flug-Pionier Charles Lindbergh (1902–1974), dem als erstem Piloten vom 20. bis 21. Mai 1927 der Nonstopflug von New York nach Paris gelungen war.

Während des Jahres 1928 erhielt der Cartoon „Plane Crazy“ eine Tonfassung und wurde am 17. März 1929 in dieser neuen Fassung uraufgeführt. Micky Maus ist die bekannteste Figur aus der Disneywelt und trat auch als Comicfigur auf. Als Notlösung erfunden und anfänglich nur in Zeichentrickfilmen zu sehen, avancierte Micky Maus rasch auch zum Comicstar und wurde im Laufe der folgenden Jahre international zu einem großen Erfolg.

2 Jahre nach dem Leinwanddebüt, am 13. Januar 1930, erschien der erste Comic mit Micky Maus in amerikanischen Tageszeitungen. In Deutschland erscheinen die Comics seit 1951 regelmäßig in der Heftreihe „Micky Maus“. Schon in den 1930er Jahren hatte es vereinzelte Abdrucke von Micky-Comics in Zeitungen gegeben.

