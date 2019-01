91. Oscar-Verleihung: Das sind die Nominierungen

Die beiden haben aber durchaus Gesellschaft im Kampf um die begehrten Goldbuben. So gehören auch Adam McKays Politsatire „Vice“ über den einstigen US-Vizepräsident Dick Cheney mit Christian Bale sowie die mit Lady Gaga prominent besetzte Musikbiografie „A Star is Born“ mit je 8 Nennungen zum Topfavoritenkreis.

Bei der Bekanntgabe der Nominierungen am Dienstag konnte überdies das schwarze Superheldenspektakel „Black Panther“ 7 sowie Spike Lees Buddy-Politmovie „BlacKkKlansman“ 6 Nennungen für sich verbuchen. Und schließlich vereinten selbst der Globe-Gewinner, die Freddie-Mercury-Biografie „Bohemian Rhapsody“, sowie das Rassismusdrama „Green Book“ noch 5 Oscar-Chancen auf sich.

Viele Möglichkeiten also, die sich hier auftun, wenn es auf der Bühne des Dolby Theatres heißt „And the Oscar goes to...“. Dabei kann sich in jedem Falle Alfonso Cuaron aus verschiedenen Gründen jetzt schon freuen: Der Regisseur ist auch als Produzent, Autor und Kameramann für das auf Spanisch gedrehte, autobiografisch-angelehnte „Roma“ nominiert – und hat damit zum bisher von Warren Beatty, Alan Menken und den Coen-Brüdern gehaltenen Rekord der meisten Nominierungen für eine Person für einen einzelnen Film aufgeschlossen.

Überdies ist „Roma“ nach „Crouching Tiger Hidden Dragon“ (2000) das fremdsprachige Werk mit den meisten Nennungen, wenn man den Stummfilm „The Artist“ (2012) außer Acht lässt. Und zudem ist „Roma“ die erste Produktion des Streaminganbieters Netflix in der Sparte des Besten Films.

Aber nicht nur „Roma“ ist in praktisch allen Hauptkategorien – vom Besten Film über Regie bis zur Hauptdarstellerin (Yalitza Aparicio) und der Nebendarstellerin (Marina De Tavira) – im Oscar-Rennen. Auch das bis dato wohl zugänglichste Werk des griechischen Nachwuchsausnahmefilmers Yorgos Lanthimos, „The Favourite“, rittert um die Trophäen in den Sparten Bester Film, Regie und mit Olivia Colman als Hauptdarstellerin mit.

Die Britin hat hier allerdings scharfe Konkurrenz, ist doch neben Popstar Lady Gaga („A Star is Born“) auch Hollywood-Altstar Glenn Close für ihre Rolle einer Nobelpreisträgersgattin in „The Wife“ nun schon zum 7. Mal für einen Oscar nominiert. Die Chance, dass sie die Nennung dieses Mal auch in einen Preis münzen kann, stehen wohl gut. Dafür hat „The Favourite“ bei den Nebendarstellerinnen mit Emma Stone und Rachel Weisz gleich 2 Kandidatinnen im Rennen.

Bei den Herren wiederum erstreckt sich das Feld entsprechend breit, kommen doch in den beiden Spitzenreitern „Roma“ und „The Favourite“ praktisch keine Männer vor. So darf Rami Malek als Queen-Frontman in „Bohemian Rhapsody“ auf eine Wiederholung seines Golden-Globe-Triumphs hoffen, wobei er hier auf Christian Bale als diabolischer Dick Cheney in „Vice“ oder Viggo Mortensen als bräsiger Chauffeur in der Buddy-Rassismuskomödie „Green Book“ trifft. Dessen Counterpart Mahershala Ali muss sich indes in der Nebendarsteller-Sparte gegen Adam Driver für Spike Lees „BlacKkKlansman“ oder Vorjahressieger Sam Rockwell („Vice“) durchsetzen. Das Rennen um den großen Oscar-Gewinner 2019 ist nun also gestartet und denkbar offen.

Die Nominierungen in den wichtigsten Kategorien

BESTER FILM

„A Star is Born“

„BlacKkKlansman“

„Black Panther“

„Bohemian Rhapsody“

„Green Book“

„Roma“

„The Favourite“

„Vice“

BESTE REGIE

Alfonso Cuaron – „Roma“

Yorgos Lanthimos – „The Favourite“

Spike Lee – „BlacKkKlansman“

Adam McKay – „Vice“

Pawel Pawlikowski – „Cold War“

BESTE HAUPTDARSTELLERIN

Glenn Close – „The Wife“

Olivia Colman – „The Favourite“

Lady Gaga – „A Star is Born“

Melissa McCarthy – „Can You Ever Forgive Me?“

Yalitza Aparicio – „Roma“

BESTER HAUPTDARSTELLER

Christian Bale – „Vice“

Bradley Cooper – „A Star is Born“

Willem Dafoe – „At Eternity's Gate“

Rami Malek – „Bohemian Rhapsody“

Viggo Mortensen – „Green Book“

BESTE NEBENDARSTELLERIN

Amy Adams – „Vice“

Marina De Tavira – „Roma“

Regina King – „If Beale Street Could Talk“

Emma Stone – „The Favourite“

Rachel Weisz – „The Favourite“

BESTER NEBENDARSTELLER

Mahershala Ali – „Green Book“

Adam Driver – „BlacKkKlansman“

Sam Elliott – „A Star is Born“

Richard E. Grant – „Can You Ever Forgive Me?“

Sam Rockwell – „Vice“

BESTER FREMDSPRACHIGER FILM

Deutschland – „Werk ohne Autor“

Japan – „Shoplifters“

Libanon – „Capernaum“

Mexiko – „Roma“

Polen – „Cold War“

apa