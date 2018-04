"Amelie rennt" gewinnt Deutschen Filmpreis

Neben dem großen Gewinner des Deutschen Filmpreises "3 Tage in Quiberon" für den besten Spielfilm, kam am Freitag in Berlin auch der Film "Amelie rennt" auf seine Kosten. In dem Film geht es um die 13-jährige Amelie aus Berlin, die an Asthma leidet und in eine Klinik nach Südtirol verfrachtet wird, weil sie ihre Medikamente nicht einnehmen will. In Südtirol angekommen, beschließt sie, wegzulaufen.

Bei ihrer Flucht in die Berge lernt sie den 15-jährigen Bart kennen. Amelie ist über die erste Begegnung wenig erfreut, doch mit der Zeit entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden ganz unterschiedlichen Jugendlichen.

Neben dem Produzenten Martin Rattini stammt auch Schauspieler Samuel Girardi aus Südtirol, der die Rolle des Bart spielt.

stol