Königliche Garde spielt „Bohemian Rhapsody“

„Bohemian Rhapsody“ wurde in der Nacht auf Montag in Los Angeles als bestes Filmdrama ausgezeichnet, auch erhielt Rami Malek, der Freddie Mercury zum Verwechseln ähnlich interpretierte, als bester Hauptdarsteller den Golden Globe.

Nur wenige Stunden nach der Auszeichnung in Kalifornien spielte die Grenadier-Garde in London die Rockhymne „Bohemian Rhapsody“. Der 6-minütige Hit mit opernhaften Sequenzen erschien 1975. Bis heute ist er der drittmeistverkaufte Song in Großbritannien.

Der Film „Bohemian Rhapsody“ kam Ende Oktober in die Kinos und wurde über Nacht zum Kassenschlager. Mit einem Filmbudget von 50 Millionen Dollar spielte er weltweit mehr als 743 Millionen Dollar ein und wurde somit zur erfolgreichsten Musikbiographie als Film.

