„The Favourite” eröffnet 56. New York Filmfestival

Zum 56. Mal versammelt sich die Filmszene Manhattans auf der Upper West Side zum New York Film Festival, kurz NYFF genannt, das in diesem Jahr unter anderem 30 Spielfilme aus 22 verschiedenen Ländern zeigt.

Hier im Herzen von New York City gibt es keine bahnbrechenden Entdeckungen wie in Venedig oder Sundance, aber das NYFF will ganz sicher nicht mit einem anderen, „minderen” New Yorker Filmfestival, Tribeca, in einem Atemzug genannt werden. Es wird von und für die kulturelle Elite New Yorks programmiert.

Ein Filmfestival mit Tradition

Festivaldirektor Kent Jones setzt nicht auf Weltpremieren und Auszeichnungen, sondern auf jene Talente, die sich bereits in der Welt bewährt haben - in wichtigen Festivals wie Cannes, Venedig, Berlin und Toronto. In diesem Jahr gehören dazu der diesjährige Gewinner der Goldenen Palme „Shoplifters” von Hirokazu Koreeda, Jean-Luc Godards „Le livre d'image” sowie „Zimna Wonja” (”Cold War - Der Breitengrad der Liebe”) von Regielegende Pawel Pawlikowski.

Es ist eine honorige Veranstaltung, „dessen Geburt im Jahr 1963 den Höhepunkt des Filmsnobismus in Amerika darstellte”, so drückte es die „New York Times” aus. Eröffnet wurde damals mit Luis Bunuels „Der Würgeengel”.

Griechisches Kostümdrama als Eröffnungsfilm

Das Festival avancierte zu einem Hafen für Filme aus Europa und Asien, aber in der Vergangenheit hat man einen guten Teil den Premieren von renommierten Hollywoodproduktionen gewidmet. Außerdem sind seit 1992 fast alle Eröffnungsfilme des New York Film Festivals nordamerikanische bzw. seit 2012 Weltpremieren.

Nicht so in diesem Jahr. „The Favourite” ist ein spielerisch subversives Kostümdrama des griechischen Provokateurs Yorgos Lanthimos (”The Killing of a Sacred Deer”), das seine Nordamerika-Premiere in Telluride feierte, bevor es Freitagabend das NYFF eröffnete. „The Favourite” erzählt auf tragikomische Weise die Geschichte von Queen Anne (Olivia Colman) und den beiden Frauen, die sich um ihre Gunst bemühen: Sarah Churchill (Rachel Weisz) und Abigail Masham (Emma Stone).

Das 56. New York Film Festival läuft von 28. September bis 14. Oktober.

apa