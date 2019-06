US-Bestseller-Autorin Judith Krantz gestorben

Vor ihrer Schriftsteller-Karriere hatte Krantz als Journalistin gearbeitet. Als ihr bekanntester Artikel, den sie aber erst nach Ende ihrer journalistischen Laufbahn als freie Autorin schrieb, gilt „The Myth of the Multiple Orgasm”. Ihre Bücher wurden in millionenfacher Auflage verkauft und in 50 Sprachen übersetzt, berichtete der Sender CNN.

apa/dpa