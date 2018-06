Alperia und IMS Photo Contest: Einzigartige Fotoausstellung

28 Aufnahmen aus aller Welt zeigen auf beeindruckende Weise die Symbiose von Wasser und Berg – der Energie in seiner ursprünglichsten Form. Der Platz als Ausstellungsort symbolisiert die Nähe und die Verbindung von Natur und dem Menschen.

Rauschende Bergbäche, reißende Wasserfälle, strömender Regen, kristallklare Bergseen oder ein tobender Schneesturm – in den Bergen gibt es unendlich viele Formen von Wasser. All die Schönheit dieser unersetzlichen Energiequelle will Alperia, als Produzent von grüner Energie aus Südtiroler Wasserkraft, in der Ausstellung Mountain.Water.Power zeigen.

Die Bilder sind eine Auswahl der im Rahmen des IMS Photo Contest 2017 eingereichten Fotos, darunter auch zwei der Gewinnerfotos. Der Contest wird immer im Rahmen des Bergfestivals International Mountain Summit (IMS) ausgetragen und hat sich mittlerweile zum größten Fotowettbewerb für Bergfotografie entwickelt. Auch in diesem Jahr findet der IMS Photo Contest of the year 2018 statt.

Termine der Wanderausstellung

Kastelruth Krausplatz: 04.06.-12.06.2018

Neumarkt Kirchplatz: 12.06.-20.06.2018

Eppan Rathausplatz 20.06.-28.06.2018

Klausen Tinneplatz: 28.06.-04.07.2018

