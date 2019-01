Arge-Alp-Preis 2019: Vielfalt und Mehrsprachigkeit der Jugend

Die Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer schreibt in diesem Jahr unter Südtiroler Vorsitz nach einem Jahr Pause wieder einen Preis aus und stellt dafür insgesamt 17.500 Euro zur Verfügung. Die Ausschreibung richtet sich an die Jugend in den Mitgliedsländern, und zwar geht es um das Thema der Vielfalt und Mehrsprachigkeit der Jugend in den Alpen. Gesucht werden Geschichten, Erlebnisse oder Erfahrungen, die dieser Vielfalt Ausdruck geben und die Mehrsprachigkeit der Jugend in den Alpen widerspiegeln.

Dabei können Jugendliche bis 18 Jahre, Schulklassen oder Jugendgruppen, die bereits eine eigene Schulzeitung gestalten und herausgeben, ihre Arbeiten in den 3 Kategorien Print, Online/Social Media und Fotografie bis zum 31. März 2019 einreichen. In die Kategorie „Print“ fallen redaktionelle Texte, in den Bereich „Online/Social Media“ Web- oder Blogbeiträge, in die Kategorie „Fotografie“ Fotos, Fotocollagen oder Fotoreportagen.

Das Auswahlverfahren erfolgt zweistufig: In jedem der 10 Mitgliedsländer der Arge Alp ermittelt eine regionale Jury bis Ende Mai die besten Projekte pro Kategorie und Sprache, maximal drei. Aus diesen Finalisten wählt dann eine international besetzte Jury die Hauptgewinner. Die Erstplatzierten können mit einem Preisgeld von jeweils 2000 Euro rechnen, die Zweitplatzierten mit je 1000 Euro und für Platz drei gibt es noch jeweils 500 Euro.

Die Projekte aus Südtirol können bis 31. März 2019 in der Landespresseagentur im Landhaus 1 in Bozen, Silvius-Magnago-Platz 1 (Tel. 0471 412210, [email protected]) eingereicht werden. Der Bewerbung sind ein Motivationsschreiben der Jugendlichen oder der Mitglieder der Zeitungsredaktion beizulegen, eine digitale Kopie der Zeitung, eine Kopie des Personalausweises des Teilnehmenden sowie eine Erklärung darüber, dass die Beiträge noch nie veröffentlicht worden sind und dass alle Foto- und Urheberrechte geklärt sind.

Die feierliche Preisübergabe erfolgt bei der Konferenz der Regierungschefs der Arge Alp am 5. Juli 2019 durch den derzeitige Arge-Alp-Vorsitzenden, Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher.

