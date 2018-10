Bergküche neu interpretiert

Die Fachveranstaltung richtet sich an Küchenchefs, Lebensmittelproduzenten, Experten und Journalisten aus dem Bereich Essen und Trinken aus aller Welt.

Fermentation, Räuchern und andere spezielle, für die Berggegend typische Haltbarmachungsmethoden, aber auch alte, fast ausgestorbene Gemüsesorten wie Knollenziest oder Zuckerwurzeln sind typisch für die Bergküche, wie sie in Südtirol entstanden ist und gelebt wurde. Auf den Tisch kam nur, was auch hier wuchs.

Alte Küche auf moderne Gastronomie übertragen

„Das Leben am Berg war nicht immer einfach, daher mussten sich die Menschen etwas einfallen lassen und kreativ werden. Diesen Umständen haben wir es zu verdanken, dass heute Käse in allen Varianten hergestellt und Südtiroler Speck geräuchert wird“, erklärt Norbert Niederkofler.

Wie diese traditionelle Küche ins 21. Jahrhundert und in die Gastronomie übertragen werden kann, darüber diskutiert in diesen Tagen ein hochkarätiges Expertenpublikum beim Fachevent „Taste the Mountain“ von IDM in und um Bozen.

Einer der Experten für die neue Südtiroler Bergküche ist Niederkofler selbst, der dieses Konzept bereits seit einigen Jahren erfolgreich umsetzt und IDM bei der Konzeption der Veranstaltung als Partner zur Seite stand.

Auch touristisches Interesse

Den Teilnehmern von „Taste the Mountain“ wird in Vorträgen und Präsentationen viel Wissen und Information über die Bergküche vermittelt.

Großen Wert legt man vor allem darauf, all jene für das Thema zu sensibilisieren, die in Südtirols Küchen stehen – vom Lehrling bis zum Küchenchef: In Kochworkshops mit den Sterneköchen Norbert Niederkofler, Thorsten Probost und Thomas Tutzer wird ganz praktisch veranschaulicht, was moderne, nachhaltige Bergküche ist und wie sie zubereitet werden muss, damit sie Einheimische und Gäste gleichermaßen anspricht.

Gerade für Südtirol-Urlauber ist das Thema „gut speisen“ sehr wichtig und stellt ein starkes Reisemotiv dar; das Spitzensegment der Gastronomie ist dabei ein besonders interessanter Anziehungspunkt.

