Am Freitag, 20. und Samstag, 21. April findet die Konzertreihe im Vereinshaus von Unterinn statt.

In 10 Jahren wurde viel erlebt und viel gesungen: Pop, Jazz, Klassik, Rock, Volkslieder - es gibt kaum etwas, das MixMelodium noch nicht ausprobiert hat. Es wurden die schönsten Hits der 80er, die tollsten Songs der Filmmusik, sowie die mitreißendsten Evergreens der bekanntesten Musicals interpretiert.

Daher wird zur heurigen Konzertreihe „BEST OF 10 Jahre MixMelodium“ ein abwechslungsreiches Programm aus der Chorgeschichte dargeboten. Unter der Leitung von Maria Prackwieser will der Chor mit den besten Stücken der letzten Jahre das Publikum begeistern.

Die Konzerte finden am Freitag 20. und Samstag 21. April jeweils um 20 Uhr im Vereinshaus in Unterinn am Ritten statt.

Kartenreservierungen werden unter der Nummer 331 8972464 von Montag bis Freitag von 17- 19 Uhr vorgenommen oder per Email an: [email protected]

stol