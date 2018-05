Brauerei Forst zeigt tierische Fotoausstellung

Nach 15 Jahren Modefotografie ist Paul Croes nun seit 2010 einer der weltweit erfolgreichsten Hundefotografen und reist gemeinsam mit seiner Frau Inge Nelis für Shootings um die Welt. Mit seiner „Studio on Tour“ Reise durch Europa waren sie in diesem Jahr bereits einmal in Österreich und zweimal in Deutschland unterwegs. Nun sind sie bis zum 20. Mai in der Brauerei FORST zu Gast.

Foto: Paul Croes

In den letzten Tagen konnte der Hundefotograf Paul Croes in der Brauerei Forst am Werk beobachtet werden. Zudem setzte er mit seinen Fotos internationale Luxus-Accessoires für Hunde und Katzen, welche vor allem für ihr Design und für ihre Anfertigung auf Maß bekannt sind, in Szene.

Foto: Paul Croes

Immer schon waren Hunde die treuen Begleiter des Menschen und in Vergangenheit traf man sich mit dem Dackel- oder Schäferclub zu einem kühlen Blonden oder auch zur Hundezuchtschau im Braugarten Forst.

Abgesehen von den vielen Tierliebhabern, die ihre Fellnase portraitieren lassen, organisiert Cellina von Mannstein gleichzeitig einige Shootings für Mitarbeiter, welche sich mit ihrem Liebling für die Ewigkeit festhalten lassen können.

stol