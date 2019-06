Bühne frei für Asfaltart!

2 Künstlerinnen am Donnerstag bei der Voraufführung in Schenna. - Foto: Facebook/Asfaltart

Um 16 Uhr begann die Eröffnung der 13. Ausgabe des beliebten Straßenkünstler-Festival. Besonders ist in diesem Jahr ein Statement an die Gleichberechtigung: Während in den vergangenen Jahren vorwiegend männliche Künstler auf der Bühne standen, steht in diesem Jahr alles im Zeichen der Weiblichkeit – nur Frauen werden auftreten.

Dieses Thema hat unter anderem auch das Frauenmuseum aufgegriffen, das während des Festivals eine Sonderausstellung zu Frauen in der Straßenkünstler-Szene zeigt.

Wie in jedem Jahr sind wieder Darsteller aus aller Welt vertreten. Sie entführen Kinder und Junggebliebene vom 7. Bis zum 9. Juni in der Passerstadt in eine zauberhafte Welt. In Schenna gab es am Donnerstag bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das internationale Festival.

