Die Klassik-Highlights in Meran

Eröffnen wird das Festival das Orchester des Mariinsky-Theaters St. Petersburg unter der Leitung von Valery Gergiev im Meraner Kursaal. Weitere Konzerte gibt es im Stadttheater, im Pavillon des Fleurs und im Palais Mamming, auf Schloss Tirol, auf Schloss Schenna, in der Pfarrkirche in Niederlana und heuer erstmals neu auch auf Castel Katzenzungen (Prissian), Schloss Baslan (Tscherms) sowie in der Pfarrkirche in Partschins.

Herzstück des Festivals ist die Reihe classic. Zu hören sind dabei das Budapest Festival Orchester, die Staatskapelle Dresden mit der Geigerin Lisa Batiashvili, das Youth Orchestra of Bahia aus Brasilien und das Baltic Sea Philharmonic. Hinzu kommen Konzerte mit Philippe Jaroussky, mit Martha Argerich und dem brasilianischen Multi-Instrumentalisten Egberto Gismonti. „Krönender“ Abschluss des Festivals ist das Konzert des Philharmonia Orchestra London.

