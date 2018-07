Waren 2017 die dramatischen Ereignisse aus der Zeit der Freiheitskämpfe und Religionskriege Thema des uraufgeführten Stücks „Die Verfolgten“, so entführen die Schlossfestspiele heuer in den verwunschenen Zauberwald von Oberon und Titania: Die Komödie „Ein Sommernachtstraum“ von William Shakespeare ist in einer Neu-Übersetzung und Inszenierung von Oliver Heinz Karbus zu sehen.

18 Darsteller schlüpfen in die Rollen von Oberon, Titania, Demetrius oder Puck. Zu ihnen gehören so bekannte Namen wie Thomas Lackner, Jasmin Mairhofer, Harro Korn oder Anna Pircher. Ein kulinarisches Angebot und die atemberaubende Kulisse machen die Aufführungen zum einzigartigen Erlebnis.

Mehr über die Schlossfestspiele Dorf Tirol 2018 erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“. Außerdem finden Sie darin eine Reihe weiterer interessanter Beiträge und das umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols.

D