Ein ganz wunderbares Brass-Erlebnis

Das preisgekrönte und mit Spitzenmusikern besetzte deutsche Blechbläserensemble 10forBRASS ist am 12. Oktober in Meran zu Gast. - Foto: Marion Köll

Jugendliche Begeisterung und Energie kombiniert mit den Erfahrungen großer Dirigenten – das sind die musikalisch-künstlerischen Zutaten des Venezuela Brass Ensembles. Leiten wird das 2004 gegründete Ensemble am Samstag, 28. September, in Meran Thomas Clamor.

Das 12-köpflige Ensemble 10forBRASS ist am Samstag, 12. Oktober, im Kursaal zu Gast. Es besteht aus Spitzenmusikern aus ganz Deutschland – und gibt seit seiner Gründung im Jahr 2010 auch deutschlandweit Konzerte. Zudem hat das Ensemble bereits 2 CDs eingespielt.

Und zum Abschluss am Samstag, 19. Oktober, kommt Mnozil Brass aus Wien in die Passerstadt. Gekonnt verknüpfen die 7 jungen Blechbläser Comedy und Musik – und unterhalten damit nicht nur mit bester „Blechmusik“, sondern auch mit einer großartigen Bühnenperformance. Gespielt hat das Septett übrigens schon fast überall in der Welt – und am liebsten natürlich immer wieder im Gasthaus „Mnozil“ im Herzen Wiens.

