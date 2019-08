Freude erleben beim „Jukas Sommer“

Bereits zum wiederholten Mal waren die Angebote des „Jukas Sommer“ in Zusammenarbeit mit der Landesberufsschule Tschuggmall in Brixen im Programm. Die Kinder im Mittelschulalter hatten die Möglichkeit, einen Einblick in das Programmieren am Computer zu erhalten. Ebenso konnten sie in Berufe des Tischlerns, des Metallarbeitens, der Elektronik und des Frisierens hinein schnuppern.

Es handelte sich um den Schnupperkurs für Technik-Begeisterte „Elektronik-Freunde aufgepasst!“, die Holzwerkstätten „Wo gehobelt wird, fallen Späne“, die Metallwerkstatt „Erlebnis Metall“, die Werkstätten zu Trendfrisuren & Nagelpflege „Frisch aus dem Friseursalon!“ und die Programmierwoche für Anfänger „Achtung PC-Fans!“. Die Zusammenarbeit mit der Landesberufsschule Tschuggmall verlief wieder sehr erfolgreich – die Jugendlichen waren von allen Kursen absolut begeistert.

Tipps und Tricks für zu Hause

Handwerkliche Kreativität erfahren durften die Mädchen und Buben bei der Haushaltswoche „Schokomousse & Nähmaschinenfuß“. Das Angebot, welches in Zusammenarbeit mit der Land- und Hauswirtschaftsschule Salern organisiert wurde, war bei den jungen Menschen sehr gefragt. Sie bekamen Tipps und Tricks für die richtige Haushaltspflege und konnten in die Welt des Kochens, Nähens und des Häkelns eintauchen.

Bei der Backwoche „Mhmm… Muffins & Marmorkuchen“ backten die Kinder zusammen verschiedene Kuchen für allerlei Anlässe sowie Waffeln, Kekse und vieles mehr. Weiters wurde in Zusammenarbeit mit der Fachschule Salern die kreative Holzwoche „Vom Baum zum Jausenbrettl“ angeboten. Die Kinder fertigten diverse Schneidbrettchen und entdeckten verschiedene einheimische Holzarten und ihre Verwendung.

In der Naturerlebniswoche „Junge Forscherinnen und Forscher unterwegs“ entdeckten die Kinder Berg-, Wald- und Wasserwelten, ausgestattet mit Fernglas, Kescher und Becherlupe. Bei der Kreativwoche „Blitz-Blau und Frosch-Grün“ konnten die Kinder viel experimentieren, eigene Figuren und Geschichten erfinden; mit Pappmaché modellieren; Stabpuppen bauen und vieles mehr.

Viele Spannende Angebote

Bei der Kunst- und Schmuckwerkstatt „Knall-gelb und Pfirsich-rot“ konnten die Mädchen und Buben verschiedene Materialien und Techniken ausprobieren.

In der Buchkinderwerkstatt „Schreiben-Drucken-Binden“ in Zusammenarbeit mit dem Verein der Buchkinder aus München erfanden die Kinder Geschichten und illustrierten ihr eigenes Buch mit Linoldrucken. In einer Abschlusslesung stellten die Kinder ihr eigenes Buch vor.

Bei der Theaterwerkstatt „Die Piraten sind los“ in Zusammenarbeit mit dem Theaterpädagogischen Zentrum TPZ, ging es um die Grundregeln des Theaterspielens, des Slapstick und der Improvisation. Beim Tanz- und Bewegungstheater „Magic! Lass dich verzaubern“ wurden verschiedene Länder, ihre Sitten und Geschichten tänzerisch erforscht und in Choreografien umgesetzt.

Bei der Gitarrenwoche „Guitarissimo“ konnten sich die Jugendlichenviele Anregungen zu Pop, Rock, Punk oder Blues holen und sich gitarristisch damit auseinandersetzen.

In den Ton- und Malwerkstätten „Kreative Töpferfreunde“ und „Keramik von DIR gestaltet“ konnten die Mädchen und Buben die unterschiedlichsten Gegenstände aus Ton anfertigen.

Bei der Mädchenwoche „Selbstsicher & Selbstbewusst“ beschäftigten sich die Mädchen mit selbstbewusstem Auftreten, einfachen Abwehrtechniken, der Stärkung des Selbstwertgefühls und Selbstvertrauens sowie entspannenden Übungen.

Der Jukas Sommer endet kurz vor Schulbeginn mit den Lernseminaren „Mittelschule – bald hast du mich!“ für Grundschulabgänger und „Lernen – zackig & flott“ für Mittelschüler und Oberschüler. Das Resümee vieler Teilnehmenden am Jukas-Sommer fiel sehr positiv aus und die Begeisterung bei den Kindern war groß: „Super gefallen – viel gelernt - einfach toll – ich komme wieder!“

