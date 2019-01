Gefeierter Theaterschauspieler in Bozen

Dicke Daunenjacke, Käppi und müde Augen hinter der Sonnenbrille. Er sei vor zwei Stunden aus Wien angereist, sagt Schauspieler Samuel Finzi (52), der sich aus seiner Liegeposition im Ohrsessel erst aufrichtet, sobald er das erste Klicken des Fotografen hört. „Habe dort David Grossman gespielt, jetzt bin ich hier und am Freitag wieder in Berlin auf der Bühne“, erzählt der deutsch-bulgarische Schauspieler mit rauer Stimme im Interview mit der Sonntagszeitung „Zett“.

Es ist nicht der erste Besuch des gebürtigen Bulgaren in Bozen. Vor vier Jahren spielte er auf dieser Bühne bereits das Stück „Die Perser“. 2015 drehte er für die Komödie „Outside the Box“ in einer Militärkaserne in Bozen.

Z/mh