Heimatbühne Sand in Taufers lässt die Lügenglocke läuten

Die Premiere findet am Dienstag, 30. April um 20 Uhr statt. - Foto: Heimatbühne Sand in Taufers

Bürgermeister Außerbichler hat den Gemeinderat in seine Wirtsstube gerufen. Er macht den Vorschlag, sich mit je 10.000 Euro an einer Diskothek zu beteiligen. Sie erhoffen sich hierdurch das große Geschäft. In diese Spekulationspläne platzt der Pfarrer mit seiner Meldung, dass die Kirchenturmglocke herabgestürzt und zerschellt ist. Er bittet die Anwesenden um eine Spende. Aber plötzlich gehören die vier zu den Ärmsten der Gemeinde. Die Bitte des Pfarrers bleibt ungehört. Thomas, ein junger Elektriker, der sein Geld als Aushilfskellner verdient, ist empört über das Verhalten der Großkopferten und fasst einen Plan.

Termine und Reservierung

Die Premiere findet am Dienstag, 30. April um 20 Uhr statt. Weitere Aufführungen gibt es am Freitag, 3.Mai um 20 Uhr, am Sonntag, 5. Mai um 17 Uhr, am Mittwoch, 8.Mai um 20 Uhr, am Samstag, 11. Mai um 20 Uhr und am Sonntag, 12. Mai um 17 Uhr. Die Aufführungen finden im Bürgersaal Sand in Taufers (Tubriszentrum) statt.

Reservierungen werden unter der Nummer 3347507916 entgegengenommen (täglich von 18 bis 20 Uhr, Sonn- und Feiertage von 10 bis 12 und 18 bis 20 Uhr) sowie eine 1 Stunde vor Theaterbeginn.

