Kunstaktion mit Kühen im Museion

Das Projekt Carillon des Künstlers Olaf Nicolai eröffnete am Samstag das Veranstaltungsprogramm des Museions im Monat Mai 2018, in dem sich die Eröffnung des vom Berliner Architekturbüro KSV realisierten Hauses am Piero-Siena-Platz zum zehnten Mal jährt.

Im Zentrum von Carillon (2018) stand eine musikalische Komposition für 15 Kuhschellen. Jede Kuhschelle ist ein Unikat und hat ihren eigenen Ton. Die Komponistin Isabel Mundry (1963, Schlüchtern, DE) schrieb das Stück mit dem Titel „OUTSIDE IN”, das im Museion uraufgeführt wurde.

Während des Konzerts in der Museion Passage weidete im Außenraum auf der Talferwiese eine Rinderherde. Im Anschluss wurden die Schellen dort den Kälbern umgehängt und eine zweite, freie Komposition begann. Nach dem Almauftrieb verlagerte sich das Konzert auf den Salten (Hochplateau Tschögglberg), wo sich die Kühe während der Sommermonate aufhalten.

