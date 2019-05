Lana feiert 25 Jahre Fels und Beats in der Gaul

Seit nun mehr als einem Vierteljahrhundert begeistert das Open Air Gaul in Lana Musikfans aus dem In- und Ausland. Foto: juxlana

Das letzte Mai-Wochenende ist ein Pflichttermin für Musikfans. Alljährlich verwandelt sich die Gaulschlucht bei Lana in eine Bühne, auf der sich lokale Musikgrößen die Schlagzeugstöcke

und Instrumentenkabel in die Hand geben. Auch dieses Jahr war das gut organisierte Festival ein voller Erfolg. Musikkultur von Jugendlichen für Jugendliche.

Einnahmen kommen dem Jugendzentrum zugute

Rund 2000 junge und junggebliebene KonzertbesucherInnen kamen an diesem Wochenende in die Gaulschlucht in Lana, um bei der 25-jährigen Jubiläumsausgabe, sozusagen der großen Geburtstagsfeier des Open Air Gaul Festivals, dabei zu sein. Seit Anfang an ist das Event aus hauptsächlich ehrenamtlicher Hand mit Unterstützung des Jugendzentrums Jux Lana organisiert. Jegliche Einnahmen werden gänzlich wieder in Musik- und Jugendprojekte des Jugendzentrums investiert.

Zahlreiche Band aus dem In- und Ausland

Zu Beginn des Festivals zeigten zahlreiche Jugendliche ihr Können, mitunter die ”Schulbank” der Mittelschule Lana sowie die Talenteschmiede der Musikschule Lana: „The Singing Butterflies & The Wild Rockers“ und „The Criminal Beasts“. Am Freitag galt der Abend dann rockigen Beats von „Blue Folks“ aus Meran, „Rebel Yell“ und der Guns'n'Roses Coverband „Dust'n Bones“ aus Budapest. Den Samstag eröffneten die Nachwuchstalente von „The Cakemasters“ der Musikschule Lana.