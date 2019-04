Meran: Preisträgerkonzert mit Jungmusikern

Der Sonderpreis ist nicht nur mit einem Geldbetrag verbunden. Darüber hinaus werden die Musiker nach Meran eingeladen, wo sie ihr Können in einem Konzert im Kurhaus zum Besten geben und ihre Preise in Empfang nehmen werden. In diesem Jahr freuen sich die Geigerinnen Clara Shen und Katharina Strepp sowie die Pianisten Ilia Antoniadis und Levent Geiger über die Auszeichnung.

Ilia Antoniadis und Levent Geiger. - Foto: Privat

Die Bundesapothekerkammer hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge musikalische Talente zu fördern, die beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert” erfolgreich waren. Ein spannendes und abwechslungsreiches Programm erwartet das Publikum im italienischen Kurort: Es werden Kompositionen unter anderem von Johannes Brahms, Franz Liszt und Edvard Grieg zu hören sein.

