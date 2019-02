Michael Mittermeier kommt nach Südtirol

Mittermeiers einziger Verbündeter: die berüchtigte Todes-Wuchtl, eine lang vergessene, mündlich überlieferte Geheimwaffe, geschmiedet in dunklen Gewölben einer antiken austrianischen Spaß-Dynastie, gestählt auf allen Comedy-Bühnen dieser Erde. Und die Welt ist kein Tindergeburtstag.

Wer schlägt wen? Es heißt Jeder gegen Jeden: Batman vs. Baywatch… Chuck Norris vs. Wonder Woman… Zwei Himmelhunde vs. Bud Spencer… Geistige Veganer vs. Verbale Metzger… live gestreamt in den asozialen Medien… Lasset die Spiele beginnen!

Das Blöde und Böse in der Welt brauchen keine Streicheleinheit, sondern eine Pointe genau zwischen die Augen. Den LUCKY PUNCH. Klassische Stand Up Comedy. Mit Anzug und Style. Ehrlich, hart und ohne Mundschutz. Ein furioses K.O. in 120 Minuten.

Termine:

Dienstag, 4. Februar 2020 im Waltherhaus Bozen

Mittwoch, 5. Februar 2020 Kursaal Meran

Beginn jeweils um 20.30 Uhr

Kartenvorverkauf ab kommenden Montag, 4. Februar

In allen Athesia Buchhandlungen

Meran: Non Stop Music

Bozen: Bazar

Online-Ticket: www.ticketone.it

