Musikkapelle Mals: 1.Platz bei Wertungsspielen in Illertissen

Wie Kapellmeister Hanspeter Rinner erklärt, habe man dabei „ein Traumergebnis“ erreicht. Die teilnehmenden 63 Musikanten konnten den 1. Platz in der Oberstufe erzielen, freut sich Rinner. Dem nicht genug: Man hat zugleich insgesamt am meisten Punkte unter allen teilnehmenden Musikkapellen einheimsen können: 96,2 an der Zahl.

Der Auftritt der Malser wurde in der „Augsburger Allgemeinen“ verzeichnet. Sie hätten in der Oberstufe „überzeugt“, ist zu lesen. Zugleich wird im Bericht darauf hingewiesen, dass „Bürger aus dem Vinschgau (Etschtal)“ vor Jahrhunderten in den Ortsteil Jedesheim gezogen seien. Somit hätten sozusagen die „Nachfahren der Jedesheimer Vorfahren“ auf der Illertissener Bühne gestanden.

D/lie